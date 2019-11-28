Понижение темпов роста ВВП многократно превысило темпы прироста валютных резервов

Что происходит в экономике Азербайджана, а именно, растут ли валютные резервы или падает ВВП? С таким вопросом выступил накануне ученый-экономист Губад Ибадоглу.

По его словам, согласно принятой в международной практике методологии, валютные резервы означают только высоколиквидные активы Центрального банка,

«При этом наши валютные резервы превышают валовой внутренний продукт. Об этом заявил глава государства на церемонии 26 ноября в Конгресс-центре по случаю 100-летия Бакинского государственного университета. Действительно, по состоянию на 30 сентября текущего года официальные валютные резервы Центрального банка страны составляли 6034,1 млн. долларов. На эту дату активы ГНФАР были равны 42 524,4 млн. долларов США. В общей сумме резервы составили 48 558,5 млн. долларов», — говорит экономист, отмечая, что ВВП Азербайджана на этот период составил 34 390,7 млн. долларов.

В свете приведенных обстоятельств эксперт обратил внимание на два нюанса.

По его словам, согласно принятой в мировой практике методологии, под валютными резервами подразумеваются только валютные резервы Центрального банка. В этом контексте примечательно, что валютные резервы Центрального банка на 30 сентября сего года составляли 17,5% ВВП.

С другой стороны, даже если взять совокупные валютные резервы Центрального банка и активы ГНФАР, превалирование их над ВВП обеспечивает небольшой рост, с другой стороны — играет роль двукратная просадка маната к доллару США, что обрушило ВВП по сравнению с итогами 2014 года (75, 24 млрд. долларов). «В результате за прошедшие пять лет снижение темпов роста ВВП многократно превысило темпы прироста валютных резервов», — говорит Ибадоглу.

Касаясь озвученных в ходе этого мероприятия заявлений о сепарации Азербайджана от европейского кризиса, эксперт отметил, что каждые три из пяти долларов активов ГНФАР размещены в США и Европе. При этом по состоянию на минувший год 41,4% всей торговли Азербайджана приходилось на страны ЕС — 54,37% на экспорт и 20,35% — на импорт.