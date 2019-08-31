Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании

Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе которой стороны обсудили пути урегулирования конфликта в стране, в частности в провинции Идлиб, сообщает госдепартамент, передает РИА Новости.

«Госсекретарь Помпео и специальный посланник согласились с тем, что продолжающееся насилие усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию и должно немедленно прекратиться, если политический процесс должен продвигаться вперед. Госсекретарь Помпео также подчеркнул необходимость новых шагов в политическом процессе для урегулирования конфликта», — говорится в сообщении ведомства.