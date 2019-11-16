Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что тот стоит за недавними ударами со стороны Палестины по Израилю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира группировки «Исламский джихад» в Газе Бахи Абу аль-Ата. В ответ в сторону Израиля за двое суток было выпушено около 450 ракет.

«Иран использует своего палестинского сателлита «Исламский джихад» для нанесения ударов по нашему замечательному союзнику Израилю. Иран не хочет мира в регионе… Пока мы не ответим на угрозы со стороны Ирана, насилие будет продолжаться», — написал он в субботу в своем Twitter.

В этой связи Помпео заявил, что единственным вариантом остается продолжение оказания давления на Иран, пока тот не сядет за стол переговоров.