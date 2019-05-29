Помпео заявил, что Трамп считает Huawei инструментом китайских властей

Президент США Дональд Трамп считает, что основная угроза для Соединенных Штатов от китайской компании Huawei исходит из ее тесных связей с правительством КНР. Об этом американский госсекретарь Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу Fox Business, опубликованном в среду.

«Huawei — это инструмент китайского правительства. Они тесно связаны», — сказал Помпео. «Эта тесная связь существует в том, как работает их политическая экономика. В США это [происходит] совсем по другому. И это та угроза, которую президент Трамп видит в Huawei», — добавил он.

«Наши компании сотрудничают с правительством Соединенных Штатов, иными словами, они исполняют наши законы. Но ни один президент напрямую не указывает американской частной компании. Это существенно отличается [от ситуации] в Китае», — отметил Помпео.

На прошлой неделе Помпео в интервью информационной сети One America News Network заявил о том, что американские власти добиваются защиты национальных телекоммуникационных сетей и не позволят проникать в них системам, связанными с Коммунистической партией Китая. Речь, в частности, шла о корпорации Huawei. МИД КНР назвал специально распространяемыми слухами заявление о связи компании с партией.(ТАСС)

| 2019-05-29T16:09:19+00:00 29 мая 2019, 18:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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