Помпео заявил, что Трамп не стремится к войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил журналистам во вторник на базе ВВС Макдилл во Флориде, где он встречался с представителями Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Президент Трамп не хочет войны [с Ираном], и мы будем продолжать передавать это сообщение, делая вещи, необходимые для защиты американских интересов в регионе», — сказал Помпео.

Госсекретарь также добавил, что США продолжат предоставлять дополнительную информацию об атаках на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которые Вашингтон ранее возложил на Тегеран. При этом Помпео призвал «не фокусироваться только на этих двух нападениях», поскольку, по его словам, с начала мая есть и другие примеры «атак со стороны Ирана в регионе».

Как отметил госсекретарь, он обсудил с представителями СЕНТКОМ ситуацию вокруг Ирана, в том числе решение об отправке дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих на Ближний Восток. «Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов. Я знаю, что солдаты, матросы, летчики, морские пехотинцы из СЕНТКОМ готовы отвечать на любую угрозу, которую Иран может представлять для США», — добавил он.