Помпео заявил, что Трамп готов к новым бомбардировкам Сирии

Президент США Дональд Трамп готов к новым бомбардировкам Сирии, однако американская администрация рассчитывает на то, что ей не придется прибегать к таким действиям. Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг, выступая в Американском университете в Каире, госсекретарь США Майкл Помпео.

«Администрация Трампа не бездействовала, когда [президент Сирии] Башар Асад использовал химическое оружие против своих людей, и [в ответ] президент не один раз, а дважды обрушивал ярость ВС США при поддержке союзников, — сказал Помпео. — И он готов сделать это снова, хотя мы надеемся, что ему не придется».

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