Помпео заявил, что США не планируют восстанавливать военную базу в Эквадоре

США не планируют восстанавливать свою военную базу в Эквадоре. Как передает ТАСС, об этом в интервью эквадорскому телевидению заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

«Нет, мы этого не планируем», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Политик уточнил, что Вашингтон намерен действовать в соответствии с запросом эквадорских властей.

В 2009 году президент Эквадора Рафаэль Корреа (занимал пост в 2007-2017 годах) принял решение о закрытии военно-воздушной базы США в Манте. Это привело к охлаждению двусторонних отношений. В августе прошлого года эквадорские власти объявили об открытии в стране совместного с США управления по сотрудничеству в сфере безопасности с целью обмена информацией для борьбы с контрабандой наркотиков и другими преступлениями. Тогда отдельно подчеркивалось, что речь о восстановлении военной базы не идет.

Действующий президент южноамериканской республики Ленин Морено, который пришел к власти по итогам прошедших в апреле 2017 года выборов, считался соратником Корреа. Однако после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками резко испортились: экс-глава государства обвинил нового лидера в предательстве и отказе от политики преемственности, с которой тот шел на выборы.