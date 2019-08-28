Помпео заявил, что США намерены вывести войска из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военнослужащих из Афганистана как можно скорее и в как можно большем количестве. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США «Американский легион» в Индианаполисе (штат Индиана).

«США сражаются в Афганистане более 18 лет. 18 лет военного, дипломатического и экономического присутствия для реформирования афганского общества, — сказал он. — Мы сокрушили «Аль-Каиду», это была наша миссия, продолжаем бороться с ними». «США никогда [не заявляли| о постоянном военном присутствии в Афганистане, и все стороны признают: время уходить, — отметил госсекретарь. — Работа [над этим] продолжается».

Помпео не стал прогнозировать, когда завершится мирный процесс в этой исламской республике. «Президент США принял решение удостовериться, что мы все делаем правильно, — сказал он. — Это четкие инструкции для меня и моих коллег-военных. Хотим вернуться домой как можно скорее и в как можно большем количестве». Вместе с тем госсекретарь подчеркнул важность гарантий, что террористы никогда больше не смогут угрожать США с территории Афганистана.

Администрация президента США Дональда Трампа ставит условием вывода своих военных прекращение огня радикальным движением «Талибан» и разрыв отношений с международной террористической сетью «Аль-Каида». Вашингтон также требует от радикального движения сесть за стол переговоров с афганским правительством.