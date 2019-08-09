Помпео заявил, что США и Турция достигли прогресса на переговорах по Сирии в Анкаре

Турция и США в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров достигли значительного прогресса на пути к созданию устойчивого механизма обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии. Такое мнение высказал в пятницу на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Рад, что переговоры между США и Турцией привели к значительному прогрессу в создании устойчивого механизма для решения общих проблем, связанных с безопасностью на северо-востоке Сирии. Создание зон безопасности стало бы большим шагом на пути к достижению мира и безопасности», — написал Помпео.

Делегация американских военных в понедельник прибыла для обсуждения перспективы создания на севере Сирии буферной зоны. По итогам переговоров стороны договорились открыть в Турции Центр проведения совместных операций и условились «в срочном порядке принять приоритетные меры для решения проблем безопасности, беспокоящих Турцию».