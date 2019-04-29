Помпео заявил, что Россия и к 2050 году не прекратит попытки повлиять на выборы

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник предупредил, что Россия может продолжать попытки вмешательства в выборы десятилетиями, и пообещал, что Вашингтон примет меры по пресечению этих усилий, сообщает Голос Америки.

После обнародования долгожданного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который пришел к выводу, что Россия пыталась повлиять на исход выборов 2016 года в пользу Дональда Трампа, Помпео задали вопрос, есть ли угроза российского вмешательства в президентские выборы 2020 года.

Глава американской дипломатии высказал мнение, что Россия может провести аналогичную кампанию и в следующем году, однако осудил повышенное внимание к роли Москвы, которое возмущает президента Трампа.

«Это само собой разумеется. Они представляли угрозу для наших выборов и в 1974 году, вмешивались в наши выборы в 80-х годах», – сказал Помпео, выступая на форуме, организованном газетой The Hill.

«Меня крайне удивляет, что этот город, судя по всему, шокирован тем фактом, что Россия – или в том случае Советский Союз – плохо к нам относится, – сказал он. – И следует ожидать, что и в 2050 году Россия будет продолжать в том же духе».