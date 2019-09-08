Помпео заявил, что решение пригласить талибов именно в Кэмп-Дэвид было обдуманным

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье ответил на критику в адрес американского лидера Дональда Трампа, заявив, что решение пригласить представителей радикального движения «Талибан» именно в загородную резиденцию американского президента Кэмп-Дэвид было обдуманным.

«Будьте уверены, мы были очень вдумчивы. Мы думали об этом в течение долгого времени, и в итоге президент принял решение, что это правильное место», — сказал Помпео в интервью телекомпании CBS.

Госсекретарь добавил, что в вашингтонской администрации знают историю Кэмп-Дэвида. «Именно здесь много раз обсуждались вопросы мира, к сожалению, вам часто приходится иметь дело с некоторыми весьма плохими персонажами, чтобы добиться мира. Любого, кто утверждает, что не стоит вести переговоры с «Талибаном», я бы попросил рассказать, как иначе они хотели бы, чтобы мы вели обсуждения с целью попытаться добиться примирения», — отметил Помпео.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

Выбор Кэмп-Дэвида в качестве места для переговоров с талибами стал поводом для критики в адрес Трампа, в том числе и со стороны его однопартийцев. «Именно в Кэмп-Дэвиде американские лидеры встретились, чтобы спланировать наш ответ после того, как поддерживаемая талибами «Аль-Каида» убила три тысячи американцев 11 сентября [2001 года]. Ни один из членов «Талибана» не должен когда-либо туда ступать», — написала в воскресенье у себя в «Твиттере» член Палаты представителей Лиз Чейни (республиканка от штата Вайоминг), добавив при этом, что решение Трампа прекратить переговоры, по ее мнению, было верным.(ТАСС)
| 2019-09-08T22:22:12+00:00 9 сентября 2019, 01:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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