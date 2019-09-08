Помпео заявил, что решение пригласить талибов именно в Кэмп-Дэвид было обдуманным

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье ответил на критику в адрес американского лидера Дональда Трампа, заявив, что решение пригласить представителей радикального движения «Талибан» именно в загородную резиденцию американского президента Кэмп-Дэвид было обдуманным.

«Будьте уверены, мы были очень вдумчивы. Мы думали об этом в течение долгого времени, и в итоге президент принял решение, что это правильное место», — сказал Помпео в интервью телекомпании CBS.

Госсекретарь добавил, что в вашингтонской администрации знают историю Кэмп-Дэвида. «Именно здесь много раз обсуждались вопросы мира, к сожалению, вам часто приходится иметь дело с некоторыми весьма плохими персонажами, чтобы добиться мира. Любого, кто утверждает, что не стоит вести переговоры с «Талибаном», я бы попросил рассказать, как иначе они хотели бы, чтобы мы вели обсуждения с целью попытаться добиться примирения», — отметил Помпео.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.