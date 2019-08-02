Помпео заявил, что Китай десятилетиями вынуждал США ввести торговые пошлины

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что торговая политика Китая на протяжении десятков лет стала препятствием для развития свободной торговли с США и повлекла за собой ввод торговых пошлин Вашингтоном. Его слова во время выступления на полях 52-й ежегодной встречи министров иностранных дел стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке приводит в пятницу агентство Reuters.

«Десятилетиями Китай извлекал выгоду из торговли, но пришло время положить этому конец, — прокомментировал Помпео сделанное в четверг американским президентом объявление о введении с 1 сентября новых пошлин в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. — Президент Трамп заявил, что мы исправим это. А чтобы решить ситуацию, необходимо упорство, которое мы все сегодня утром видели (о решении Трампа ввести торговые пошлины)».

Госсекретарь США также указал, что целью американской стороны является осуществление торговли в условиях конкуренции. «Мы хотим [обеспечить] свободную и справедливую торговлю, которая не будет подрывать принципы конкуренции», — заключил он.(ТАСС)

| 2019-08-02T09:20:40+00:00 2 августа 2019, 11:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss