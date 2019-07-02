Помпео заверил лидера оппозиции Венесуэлы в поддержке со стороны США

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник позвонил лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо, чтобы заверить его в продолжающейся поддержке со стороны Вашингтона. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Сегодня госсекретарь Майкл Помпео позвонил временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, чтобы поздравить с годовщиной независимости Венесуэлы, которую отмечают 5 июля, а также выразить непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов Гуаидо, Национальной ассамблее и народу Венесуэлы, который стремится восстановить свободу и процветание», — говорится в сообщении.