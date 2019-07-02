Помпео заверил лидера оппозиции Венесуэлы в поддержке со стороны США

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник позвонил лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо, чтобы заверить его в продолжающейся поддержке со стороны Вашингтона. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Сегодня госсекретарь Майкл Помпео позвонил временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, чтобы поздравить с годовщиной независимости Венесуэлы, которую отмечают 5 июля, а также выразить непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов Гуаидо, Национальной ассамблее и народу Венесуэлы, который стремится восстановить свободу и процветание», — говорится в сообщении.

| 2019-07-02T22:28:11+00:00 3 июля 2019, 01:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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