Помпео выразил надежду, что мировое сообщество защитит принципы свободы

Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы обеспечить деэскалацию нынешней резкой напряженности в зоне Персидского залива. Возникновение в этом регионе вооруженного конфликта стало бы виной Ирана. С такими утверждениями выступил в интервью журналу India Today госсекретарь США Майкл Помпео, нанесший визит в Нью-Дели. Стенограмму этой беседы распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

Дипломат также выразил надежду на то, что «мировое сообщество придет на защиту» принципа свободы мореплавания в Ормузском проливе. «Миру следует объединиться, чтобы гарантировать свободную и открытую навигацию в этих водах», — убежден Помпео.