Помпео выразил надежду, что мировое сообщество защитит принципы свободы

Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы обеспечить деэскалацию нынешней резкой напряженности в зоне Персидского залива. Возникновение в этом регионе вооруженного конфликта стало бы виной Ирана. С такими утверждениями выступил в интервью журналу India Today госсекретарь США Майкл Помпео, нанесший визит в Нью-Дели. Стенограмму этой беседы распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

Дипломат также выразил надежду на то, что «мировое сообщество придет на защиту» принципа свободы мореплавания в Ормузском проливе. «Миру следует объединиться, чтобы гарантировать свободную и открытую навигацию в этих водах», — убежден Помпео.

| 2019-06-27T00:07:34+00:00 27 июня 2019, 05:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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