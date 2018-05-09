Помпео возвращается из КНДР не с пустыми руками

В Северной Корее освобождены из заключения трое американцев, сообщил президент США Дональд Трамп в среду, 9 мая. Госсекретарь США Майк Помпео возвращается из КНДР вместе с «тремя замечательными джентльменами, которых все ждут», написал Трамп в своем микроблоге в Twitter, пояснив, что их самолет должен приземлиться на базе ВВС Эндрю в США в 2 часа ночи по местному времени.

Состояние здоровья пассажиров, «по всей видимости, хорошее», сообщил президент, отметив затем, что встреча Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прошла удачно. В ходе нее, по словам Трампа, были назначены время и место для его переговоров с Кимом, запланированных на ближайшее время.

Представитель администрации президента Южной Кореи приветствовал освобождение троих осужденных в КНДР американцев, отметив, что этот шаг «положительно скажется» на переговорах Трампа и Кима. Сеул также намерен добиваться возвращения на родину удерживаемых в Северной Корее южнокорейских граждан, так как это поспособствует «установлению мира на корейском полуострове».

В марте 2018 года стало известно, что Пхеньян и Вашингтон ведут переговоры о возможном освобождении трех граждан США, приговоренных в КНДР к длительному заключению. Речь шла о Ким Дон Чхоле, Ким Хак Соне и Ким Сан Дуке. Священнослужитель Ким Дон Чхол родился в Южной Корее, был в 2015 году арестован за шпионаж и приговорен к десяти годам трудового лагеря. Ким Хак Сон и Ким Сан Дук, работавшие в Пхеньянском университете науки и технологии, были осуждены за «вражеские действия».

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