Помпео вместо Берлина слетал в Багдад и собирается в Москву

Все очевиднее, что отношения США и ЕС, а именно с Германией входят в кризисное положение. Так госсекретарь США Майкл Помпео во вторник с официальным визитом должен был быть в Берлине, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

Ожидалось, что Помпео обсудит с Меркель и Маасом отношения Запада и России, ситуацию в Украине и Венесуэле. Причем нужно отметить, что Помпео на посту госсекретаря США еще ни разу не был в германской столице.

Но как оказалось, Помпео отменил визит в Берлин и срочно вылетел в Ирак. Усиление активности Ирана в районе Персидского залива заставило госсекретаря США Майкла Помпео отменить запланированную поездку в Германию и совершить краткосрочный внеплановый визит в Ирак.

«Мы хотели сообщить правительству Ирака об увеличении потока угроз со стороны Тегерана», -передает слова главы американского внешнеполитического ведомства Associated Press.

В Багдаде госсекретарь встретился с президентом Ирака Бархамом Салихом и премьер-министром Аделем Абдул Махди, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

В своем твиттере Помпео рассказал, что посетил Багдад, чтобы «укрепить дружбу» с Ираком и напомнить ему о необходимости защитить дипломатические объекты и персонал западной антитеррористической коалиции.

Данное решение госсекретаря США сильно удивило немецких партнеров, которые так и не поняли, что происходит, и почему Помпео оказался не в Берлине, а в Багдаде.

Неожиданная отмена визита Майкла Помпео в Германию свидетельствует о том, что дружба между двумя странами «разбита вдребезги», пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Возможно, госсекретарь США и не собирался в Берлин, тем более, что Вашингтон не доволен политикой Германии из-за того, что Меркель не отказывается от участия в строительстве проекта «Северный поток-2».

Помпео, выступая в Лондоне с лекцией, заявил о том, что США не должны допустить завершения строительства газопровода.

«Россия хочет построить «Северный поток-2», чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить реализацию проекта», — подчеркнул он.

Но, говоря о России, как стране, которая предлагает этот газ, Помпео в первую очередь намекал на тех, кто принимает этот газ и пытается выиграть на этом. Германию в первую очередь, так как она получит газ напрямую из России. Для США же важно сохранять транзит через Украину, где Штаты имеют сегодня сильное влияние, и продавать собственные сжиженный газ ( СПГ). То есть Вашингтон устраняет своих конкурентов в этом вопросе не по законам открытого рынка и ценовой конкуренцией, а политическими методами.

Помпео, который обвиняет Германию в сотрудничестве с Россией и пролетает над Берлином в Багдад, в середине текущего месяца собирается в Москву.

Источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не исключают, что глава государства Владимир Путин примет Помпео после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Комментируя # отношения США и Германии, а также ситуацию с ЕС, немецкий политолог Александр Рар, сказал, что США не хотят разговаривать с Германией по поводу международных отношений.

По его словам, немецкая дипломатия сейчас находится под сильнейшим давлением, и давят на нее со всех сторон.

«Помпео вместо того, чтобы посетить Берлин, слетал в Багдад, по всей видимости, он и не собирался в Германию. Немецкие дипломаты подозревают, что он просто заявил о визите, но на самом деле, планировал поездку в Ирак. Это вдвойне обидно, потому, что их все это время водили за нос», — считает политолог.

По словам эксперта, МИД Германии понимает, что американцы не хотят обсуждать с ними проблемы мировой политики.

«Вашингтон готов обсуждать это с Россией, Китаем, но с Германией, видимо, нет. США дают понять Германии, что она уже не тот союзник, который был раньше, и официальный Берлин сильно страдает от этого. Американцы хотят ввести санкции против Германии за то, что она строит «Северный поток» и за то, что хочет выстроить европейскую армию, которая будет конкурировать с НАТО», — сказал Рар.

Политолог также добавил, что есть разногласия и по Ирану. Сейчас ситуация усугубляется тем, что Тегеран поставил ультиматум перед ЕС, требуя убедить американцев вернуться к соглашениям.

«Если ЕС не сможет этого сделать, вновь открывается путь к активной работе ядерной программы Ирана, и обострения отношений США и Израиля с Ираном. Европейцы в очередной раз вынуждены смириться со своей немощностью. Они не могут заставить Иран не выходить из сделки, но и не могут заставить США придерживаться соглашений. Это все очень сложно для ЕС», — сказал он.

Аналитик добавил, что сейчас перед выборами в Европарламент, ЕС важно показать свою единую позицию, и что он является самостоятельным фактором в мировой политике.

«Немощность европейской дипломатии будет отрицательно влиять на европейских избирателей. Так что впереди еще много не понятных тенденций», — добавил он.

Говоря о ситуации вокруг Ирана, Рар сказал, что европейцы поддерживают СВПД и хотят работать с Ираном, вопрос только в том, что они не могут заставить свои компании работать на иранском рынке.

«Так как американцы прямо говорят: «Если вы будете работать с Ираном, то забудьте американский рынок навсегда. И не только забудьте, а ожидайте санкций». Для крупных компаний, которые работают на американском рынке – это очень взрывоопасная ситуация», — резюмировал он.