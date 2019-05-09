Помпео в очередной раз выступил против «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты не должны позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом в ходе выступления в Лондоне заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По мнению Помпео, Москва хочет иметь газопровод Nord Stream 2, чтобы использовать энергию в качестве рычага давления на Европу.

В апреле 2019 года Помпео признал, что Соединённым Штатам не удалось убедить Европу отказаться от строительства «Северного потока — 2». В начале мая против реализации проекта газопровода выступили лидеры США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини.