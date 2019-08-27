Помпео: США поддерживают народ Ирана, страдающий от «революционного режима» в Тегеране

Соединенные Штаты поддерживают чаяния народа Ирана, страдающего от «жестокого революционного режима» в Тегеране. С таким утверждением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на 101-м национальном съезде организации ветеранов США «Американский легион» в Индианаполисе (штат Индиана).

«Мы поддерживаем чаяния народа Ирана, который страдает от своего жестокого революционного режима», — заявил он. Госсекретарь добавил, что вашингтонская администрация «не притворяется, что Исламская Республика Иран является ответственной стороной на Ближнем Востоке».

Помпео считает, что многие страны присоединятся к возглавляемой США коалиции для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Он полагает, что желающие примкнуть к коалиции страны видят необходимость «в обеспечении того, чтобы водные пути, по которым коммерческую продукцию перевозят по всему миру, были свободны от иранской агрессии».(ТАСС)

| 2019-08-27T21:49:09+00:00 27 августа 2019, 22:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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