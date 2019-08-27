Помпео: США поддерживают народ Ирана, страдающий от «революционного режима» в Тегеране

Соединенные Штаты поддерживают чаяния народа Ирана, страдающего от «жестокого революционного режима» в Тегеране. С таким утверждением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на 101-м национальном съезде организации ветеранов США «Американский легион» в Индианаполисе (штат Индиана).

«Мы поддерживаем чаяния народа Ирана, который страдает от своего жестокого революционного режима», — заявил он. Госсекретарь добавил, что вашингтонская администрация «не притворяется, что Исламская Республика Иран является ответственной стороной на Ближнем Востоке».

Помпео считает, что многие страны присоединятся к возглавляемой США коалиции для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Он полагает, что желающие примкнуть к коалиции страны видят необходимость «в обеспечении того, чтобы водные пути, по которым коммерческую продукцию перевозят по всему миру, были свободны от иранской агрессии».(ТАСС)