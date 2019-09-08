Помпео: США не договорятся с талибами, пока те не возьмут на себя серьезные обязательства

Вашингтон не согласится на какие-либо договоренности с представителями радикального движения «Талибан», пока они не продемонстрируют готовности взять на себя серьезные обязательства и их выполнять. Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNN.

По словам шефа американской дипломатии, талибы должны «взять на себя значимые обязательства», а также показать «способность выполнять свои обещания». «Мы уменьшим численность наших сил [в Афганистане] только, если будут выполнены некоторые условия», — добавил он.