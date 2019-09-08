Помпео: США не договорятся с талибами, пока те не возьмут на себя серьезные обязательства

Вашингтон не согласится на какие-либо договоренности с представителями радикального движения «Талибан», пока они не продемонстрируют готовности взять на себя серьезные обязательства и их выполнять. Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNN.

По словам шефа американской дипломатии, талибы должны «взять на себя значимые обязательства», а также показать «способность выполнять свои обещания». «Мы уменьшим численность наших сил [в Афганистане] только, если будут выполнены некоторые условия», — добавил он.

| 2019-09-08T17:43:02+00:00 8 сентября 2019, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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