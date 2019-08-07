Помпео: США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации в ближайшие недели

Стратегия Соединенных Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на ряд произведенных в последнее время Пхеньяном испытательных запусков ракет. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на совместной с британским министром иностранных дел Домиником Раабом пресс-конференции в Госдепартаменте.

«Стратегия администрации президента США [Дональда] Трампа в отношении КНДР не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи. Мы надеемся, что в ближайшие недели вернемся за стол переговоров для достижения этой цели», — подчеркнул шеф американской дипломатии.(ТАСС)

| 2019-08-07T21:27:30+00:00 8 августа 2019, 03:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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