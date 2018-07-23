Помпео сравнил руководство Ирана с мафией

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил высшее руководство Ирана с мафиозной структурой, обвинив руководителя и духовного лидера аятоллу Али Хаменеи в коррупции. С таким утверждением Помпео выступил в воскресенье в библиотеке бывшего президента США Рональда Рейгана в округе Вентура (штат Калифорния). Трансляция выступления велась на YouTube-каналепрезидентской библиотеки.

«Уровень коррупции среди лидеров показывает, что руководство Ирана, скорее, напоминает мафию, чем правительство», — сказал Помпео.

«Немногие знают, что у аятоллы Хаменеи есть свой, не проходящий в бухгалтерском учете хедж-фонд… с [средствами, эквивалентными] $95 млн. Этот фонд как бы ниспослан свыше, не облагается налогами и используется для финансирования КСИР», — утверждал госсекретарь, имея в виду Корпус стражей исламской революции — элитную составляющую ВС Ирана. Помпео привел еще несколько примеров и имен, по его словам, коррумпированных лиц из числа духовенства Исламской Республики.

Большая часть выступления главы внешнеполитического ведомства США была посвящена жесткой критике руководства ИРИ и обвинениям его в нарушении прав человека, преследовании и расправам над инакомыслящими, необоснованной конфискации собственности и частных предприятий и т.д. Не все в зале, где присутствовали члены иранской оппозиции, спокойно отнеслись к утверждениям Помпео. На седьмой минуте его выступление прервали женские крики «Администрация Трампа убивает наших детей!», их заглушили через пару минут люди, скандировавшие «США».

Выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, Дональд Трамп назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Неделю назад руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран готов развивать отношения со всеми странами, кроме США.

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