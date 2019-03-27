Помпео сообщил, что перед введением санкций по делу Кашикчи, никого в Эр-Рияде не предупреждали

США не уведомляли Саудовскую Аравию заранее о том, в отношении кого из ее подданных Вашингтон планировал ввести санкции в связи с убийством журналиста Джамаля Кашикчи. С таким заверением выступил в среду госсекретарь Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

Вопрос на эту тему ему был задан на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Глава американской дипломатии ответил отрицательно. «Нет, мы не делали [этого]. Решения о применении санкций опирались на имевшуюся у нас информацию, информацию, достоверность которой удалось подтвердить Министерству финансов США», — сказал Помпео.