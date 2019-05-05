Помпео рассказал о скорых переговорах с КНДР View Larger Image США УВЕРЕНЫ, ЧТО В ПЕРЕГОВОРАХ С КНДР ЕСТЬ «ПУТЬ ВПЕРЕД», СКОРО ОЖИДАЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ДИСКУССИИ — ПОМПЕО Редакция| 2019-05-05T17:17:11+00:00 5 мая 2019, 19:31| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Помпео не хочет покидать команду по переговорам с…США добиваются от других стран ужесточения санкций…Отсутствие результата тоже результатКНДР требует заменить Помпео на переговорах по… В рубрике Израильская армия назвала цель удара в секторе Газа Gallery Израильская армия назвала цель удара в секторе Газа 5 мая 2019, 19:48 Завтра будут объявлены окончательные итоги выборов главы муниципалитета Стамбула Gallery Завтра будут объявлены окончательные итоги выборов главы муниципалитета Стамбула 5 мая 2019, 19:09 Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США Gallery Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США 5 мая 2019, 18:51 Годовалому ребенку выписали рецепт от 1919 года Gallery Годовалому ребенку выписали рецепт от 1919 года 5 мая 2019, 18:28 Израильские военные атаковали боевиков на складе оружия в секторе Газа Gallery Израильские военные атаковали боевиков на складе оружия в секторе Газа 5 мая 2019, 17:42