Помпео рассказал о скорых переговорах с КНДР

США УВЕРЕНЫ, ЧТО В ПЕРЕГОВОРАХ С КНДР ЕСТЬ «ПУТЬ ВПЕРЕД», СКОРО ОЖИДАЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ДИСКУССИИ — ПОМПЕО
| 2019-05-05T17:17:11+00:00 5 мая 2019, 19:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss