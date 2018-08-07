Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Турции

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры, сообщила на брифинге представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Я могу вам сказать, что госсекретарь говорил с министром иностранных дел Турции, у них были переговоры, но у меня нет деталей по переговорам, которые я могла бы вам сообщить», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, на каком этапе находятся переговоры с турецкими властями.При этом она не подтвердила, планируется ли встреча представителей США в Вашингтоне с турецкими властями. «Я видела информацию об этом, но у меня нет ничего, что я могла бы сообщить вам на данный момент», — сказала она.

Ранее МИД Турции подтвердил РИА Новости, что глава внешнеполитического ведомства страны Седат Онал в среду посетит Вашингтон. Турецкая делегация планирует провести с американскими коллегами переговоры о санкциях, введенных США на прошлой неделе против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона.

Как ранее сообщали в Анкаре, Вашингтон посетят девять человек, представляющих МИД, Минюст и Минфин Турции.

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| 2018-08-07T23:43:40+00:00 8 августа 2018, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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