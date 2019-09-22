Помпео против идеи обнародовать содержание беседы Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил против идеи обнародовать содержание телефонной беседы  президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В эфире телеканала АВС руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что госдепартамент «крайне редко предает огласке стенограммы», потому что разговоры глав государств носят конфиденциальный характер, и раскрывать их содержание «неуместно», разве что только в случае «каких-то экстремальных обстоятельств». По мнению Помпео, данный разговор двух президентов – не тот случай.

Между тем, сам глава Белого дома, отметив, что они с Зеленским «отлично поговорили», пообещал подумать над возможностью публикации содержания беседы, из-за которой как писал сайт kp.ru, ему уже грозят импичментом.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским  выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

| 2019-09-23T01:31:13+00:00 23 сентября 2019, 02:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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