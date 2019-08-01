Помпео продлил ограничения США на ядерную программу Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео продлил в среду действие введенных ранее США ограничений на ядерную программу Ирана, которые, по мнению Вашингтона, помешают Тегерану создать ядерную бомбу. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Сегодня [в среду] госсекретарь Помпео продлил [действие] ограничений ядерной программы иранского режима», — сказала дипломат.

«Сегодняшние действия помогут сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения [оружия массового уничтожения (ОМУ)], ограничить способность Ирана сократить свое «время прорыва» до ядерного оружия (время, необходимое для производства достаточного количества оружейного урана для создания бомбы — прим. ТАСС) и помешать режиму воссоздать объекты для чувствительных с точки зрения распространения [ОМУ] целей», — сказала дипломат.

По версии Госдепартамента, Иран «продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности». Ортэгус вновь утверждала, что США не позволят Тегерану заполучить ядерную бомбу и готовы «использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана». «Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться», — заключила дипломат.(ТАСС)