Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих

«США приветствуют любые серьезные усилия правительства Ирака по решению проблем иракского общества. Правительство Ирака должно прислушаться к законным требованиям иракского народа, который вышел на улицы, чтобы его голос был услышан», — говорится в письменном заявлении Помпео.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией. Он вновь призвал все стороны воздерживаться от насилия, а власти — тщательно расследовать гибель протестующих в октябре и ослабить ограничения в СМИ.