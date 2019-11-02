Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих иракцев.

«США приветствуют любые серьезные усилия правительства Ирака по решению проблем иракского общества. Правительство Ирака должно прислушаться к законным требованиям иракского народа, который вышел на улицы, чтобы его голос был услышан», — говорится в письменном заявлении Помпео.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией. Он вновь призвал все стороны воздерживаться от насилия, а власти — тщательно расследовать гибель протестующих в октябре и ослабить ограничения в СМИ.
| 2019-11-01T23:28:54+00:00 2 ноября 2019, 06:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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