Помпео призвал продолжать давление на Северную Корею

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Северную Корею, чтобы добиться ее отказа от ядерного оружия.

Помпео подчеркнул: «Строгое исполнение санкций критически важно для того, чтобы мы достигли этой цели. Если санкционный режим не соблюдается, перспективы успешной денуклеаризации Северной Кореи уменьшаются».

Помпео предупредил, что Северная Корея пытается обойти санкционный режим, в частности, в сфере поставок топлива.

В Нью-Йорке Помпео провел встречи с южнокорейской коллегой Кан Кюн-го и генсеком ООН Антонио Гуттерешем. Он также проинформировал Совет безопасности ООН и Японию о результатах своей недавней поездки в Пхеньян.