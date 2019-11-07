Помпео призвал мировое сообщество усилить давление на Иран

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал международное сообщество усилить давление на Иран в связи с расширением его ядерной деятельности и положить конец многочисленным провокациям со стороны Тегерана. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента США.

«Недавнее расширение Ираном ядерной деятельности отражает намерения режима заставить международное сообщество принять насилие и террор, которые подрывают суверенитет его соседей», — отмечается в сообщении. По словам Помпео, Вашингтон никогда не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

«Пришло время всем странам отвергнуть ядерный шантаж со стороны [иранского] режима и предпринять серьезные шаги по усилению давления», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, отметив, что «продолжающиеся многочисленные ядерные провокации» со стороны Тегерана требуют таких действий.(ТАСС)