Помпео призвал Иран отказаться от ракетных пусков

Ирану следует отказаться от ракетных пусков, чтобы избежать усиления экономической и дипломатической изоляции. Как передает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Министерство обороны иранского режима публично сообщило о планах запустить три космических ракеты-носителя в ближайшие месяцы. Эти действия снова продемонстрируют полное пренебрежение Ирана резолюций 2231 Совбеза ООН «, — говорится в заявлении Помпео.
«США не будут стоять и смотреть, как разрушительная политика иранского режима подвергает риску международную стабильность и безопасность. Мы советуем режиму пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции», — добавил госсекретарь.
Вашингтон настаивает на том, что резолюция 2231 запрещает Ирану испытывать ракеты, Россия указывает на то, что в тексте резолюции содержится не запрет, а призыв.
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| 2019-01-03T18:13:35+00:00 3 января 2019, 21:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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