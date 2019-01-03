Помпео призвал Иран отказаться от ракетных пусков

Ирану следует отказаться от ракетных пусков, чтобы избежать усиления экономической и дипломатической изоляции. Как передает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Министерство обороны иранского режима публично сообщило о планах запустить три космических ракеты-носителя в ближайшие месяцы. Эти действия снова продемонстрируют полное пренебрежение Ирана резолюций 2231 Совбеза ООН «, — говорится в заявлении Помпео.
«США не будут стоять и смотреть, как разрушительная политика иранского режима подвергает риску международную стабильность и безопасность. Мы советуем режиму пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции», — добавил госсекретарь.
Вашингтон настаивает на том, что резолюция 2231 запрещает Ирану испытывать ракеты, Россия указывает на то, что в тексте резолюции содержится не запрет, а призыв.