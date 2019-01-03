Помпео призвал Иран отказаться от ракетных пусков

«США не будут стоять и смотреть, как разрушительная политика иранского режима подвергает риску международную стабильность и безопасность. Мы советуем режиму пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции», — добавил госсекретарь.