Помпео призвал Хафтара немедленно прератит наступление на Триполи

США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, опубликованном в воскресенье на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты глубоко встревожены боевыми действиями недалеко от Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и настоятельно призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы», — сказано в документе.

Помпео подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения. «Политическое решение — единственный способ объединить страну и обеспечить гарантию безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев», — отмечается в заявлении.

Госсекретарь также указал, что «эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу жизнь гражданского населения и подрывает возможность лучшего будущего для всех ливийцев».