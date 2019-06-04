Помпео потребовал от России сотрудничества по вопросу крушения МН17

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России более активной помощи в расследовании крушения малайзийского Boeing МН17.

Как передает Газета.Ru, об этом он заявил в интервью телекомпании RTL.

Помпео добавил, что прозрачность расследования — в интересах России.

Ранее глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон назвал новые данные России по сбитому малайзийскому Boeing МН17 дезинформацией.

17 сентября состоялся брифинг Минобороны России, в ходе которого ведомство огласило данные с грифом «совершенно секретно» по сбившей малайзийский Boeing MH17 на юго-востоке Украины ракете.

| 2019-06-04T09:27:41+00:00 4 июня 2019, 10:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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