Помпео посетит страны Ближнего Востока 8-15 января

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что сначала Помпео направится в Амман, где встретится с иорданскими лидерами для обсуждения путей расширения стратегического сотрудничества двух стран. Затем он посетит Каир, где обсудит ряд насущных региональных вопросов, в том числе Иран, сектор Газа, борьбу с терроризмом, а также сотрудничество в сфере экономики и энергетики.

Далее госсекретарь отправится в Манаму и Абу-Даби. В Дохе он возглавит американскую делегацию на втором стратегическом диалоге США и Катара, который будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в военных, энергетических, контртеррористических, трудовых, образовательных, культурных и коммерческих вопросах.

В Эр-Рияде госсекретарь встретится с лидерами Саудовской Аравии, чтобы обсудить ключевые двусторонние и региональные приоритеты, включая Йемен, Иран и Сирию. Помпео также запросит обновленную информацию о ходе расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

63 просмотров