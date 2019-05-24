Помпео поручил одобрить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепу одобрить сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану, говорится в сообщении, распространённом госдепом в пятницу, передает РИА Новости.
«Сегодня я принял решение в соответствии со статьей 36 Закона о контроле над экспортом оружия и поручил (государственному) департаменту немедленно завершить (процесс работы) над официальными уведомлениями о 22 незавершенных сделках на поставку оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов, (которые будут направлены) на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров», — говорится в заявлении.
| 2019-05-25T01:26:01+00:00 25 мая 2019, 05:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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