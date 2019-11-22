Помпео попросил иранцев присылать фото и видео протестов через Telegram

 Госсекретарь США Майк Помпео обратился в Twitter на фарси к митингующим в Иране с просьбой присылать фото и видео протестов, чтобы США потом могли ввести санкции за нарушения прав человека.
«Я попросил иранских протестующих присылать нам свои видео, фото и информацию, документирующие преследование режимом протестующих. США предаст это огласке и введет санкции за нарушения», — написал он в пятницу в своем Twitter.
Минутой ранее он там же опубликовал сообщение на фарси, где призвал направлять такие материалы через бот в мессенджере Telegram.
| 2019-11-22T09:44:45+00:00 22 ноября 2019, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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