Помпео попросил иранцев присылать фото и видео протестов через Telegram

Госсекретарь США Майк Помпео обратился в Twitter на фарси к митингующим в Иране с просьбой присылать фото и видео протестов, чтобы США потом могли ввести санкции за нарушения прав человека.
«Я попросил иранских протестующих присылать нам свои видео, фото и информацию, документирующие преследование режимом протестующих. США предаст это огласке и введет санкции за нарушения», — написал он в пятницу в своем Twitter.
Минутой ранее он там же опубликовал сообщение на фарси, где призвал направлять такие материалы через бот в мессенджере Telegram.