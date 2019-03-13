Помпео пообщался с представителем Хуана Гуаидо в Хьюстоне

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне побеседовал с Карлосом Веккьо, представителем Хуана Гуаидо.

«На фоне блэкаута в Венесуэле у меня был отличный разговор с венесуэльским послом Карлосом Веккьо о его идеях по модернизации энергетического сектора Венесуэлы на энергетической конференции CERAWeek», — заявил Помпео в Twitter

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Во вторник министр связи Хорхе Родригес заявил, что работа электросетей почти полностью восстановлена.