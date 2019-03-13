Помпео пообщался с представителем Хуана Гуаидо в Хьюстоне

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне побеседовал с Карлосом Веккьо, представителем Хуана Гуаидо.
«На фоне блэкаута в Венесуэле у меня был отличный разговор с венесуэльским послом Карлосом Веккьо о его идеях по модернизации энергетического сектора Венесуэлы на энергетической конференции CERAWeek», — заявил Помпео в Twitter.
Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Во вторник министр связи Хорхе Родригес заявил, что работа электросетей почти полностью восстановлена.
| 2019-03-13T09:48:58+00:00 13 марта 2019, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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