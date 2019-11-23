Помпео пообещал усилить санкции против Ирана

США введут новые санкции против Ирана из-за реакции властей на протесты. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Iran International. Текст интервью распространен в субботу пресс-службой Госдепартамента.

«Как мы ввели санкции против министра связи Ирана, мы введем [новые] санкции, — сказал он. — Откажем им в визах, в другом всем тем, кто ведет себя как иранские лидеры. Мы введем комплекс санкций, что осложнит для режима [проведение нынешней политики] и повысит этому цену».

«Нынешние санкции — это прямой результат того, что иранское руководство отключило интернет. Они обрушили возможность иранцев говорить, общаться, их свободу <…> Власти пытались подавить протесты, — отметил Помпео. — Поэтому мы ввели санкции против ответственных за это. Продолжим это делать».

По утверждению госсекретаря, США лишь хотят, чтобы иранский народ был защищен и права человека соблюдались. (ТАСС)