Помпео пообещал продолжать оказывать санкционное давление на Иран

Администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

«Эта администрация [президента США Дональда Трампа] предпринимает серьезные усилия в противовес широкому перечню угроз со стороны Ирана, который стремится расширить свой охват [свое влияние] на Ближнем Востоке. Мы будем продолжать поступать именно так», — предупредил Помпео.

«Мы [США] сейчас уже выделили боевиков в Ираке [в качестве членов террористических группировок], выделили высокопоставленных руководителей в КСИР [Корпусе стражей исламской революции — элитных частях ВС Ирана], а также финансовые организации, финансовых агентов, причастных к перемещению незаконных средств для помощи хуситам [в Йемене], для помощи [палестинскому движению] ХАМАС и [ливанской партии] «Хезболлах», — утверждал госсекретарь.(ТАСС)