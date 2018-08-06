Помпео пообещал неукоснительное соблюдение антииранских санкций

Антииранские санкции будут «неукоснительно соблюдаться». Об этом заявил в воскресенье журналистам госсекретарь США Майкл Помпео на борту самолета, возвращающегося из Сингапура в Вашингтон.

Его слова приводитгазета The Washington Post.

«Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение этих санкций», — подчеркнул шеф американской дипломатии, говоря о первой части антииранских санкций, которые будут восстановлены в понедельник.

Отвечая на вопрос о перспективах Тегерана уклониться от запретов на финансовые операции и в конечном счете продавать свою нефть, он сказал, что Иран не добьется в этом успеха. «Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской пагубной деятельностью», — сказал Помпео.

Помпео все же надеется, что Тегеран изменит свое поведение и обсудит с Вашингтоном такие вопросы, как испытания баллистических ракет и оказание поддержки вооруженным формированиям в регионе. «Мы рады поговорить, если есть подходящая договоренность, которая может привести к хорошему результату. Возможно, это будет путь, по которому Иран захочет спуститься. Но сегодня нет никаких доказательств изменения их поведения», — считает госсекретарь.

Он также прокомментировал ситуацию с протестами в ИРИ. «Иранский народ недоволен не американцами, а своим собственным руководством. Они недовольны тем, что их собственное руководство не выполнило экономических обещаний», — утверждает Помпео.

Как отмечает The Washington Post, госсекретарь избегал прямого призыва к смене режима, но, похоже, намекал на это.

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