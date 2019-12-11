Помпео полагает, что Лавров не точно передал содержание бесед с ним и Трампом

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду утверждал, что глава МИД РФ Сергей Лавров не точно передал содержание бесед с ним и американским президентом Дональдом Трампом, которые прошли во вторник в американской столице.

Шефа американской дипломатии, который отвечал на вопросы журналистов в Госдепартаменте, попросили прокомментировать слова Лаврова о том, что он не обсуждал тему приписываемого РФ вмешательства в американские выборы на встрече с Трампом, при этом Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось обратное.

«Что касается [обсуждения] российского вмешательства, то это происходит на каждой моей встрече [с Лавровым]. Я оставляю за Белым домом предоставление подробностей о беседе. <…> Заявление министра Лаврова не точно отражает мои воспоминания о встрече. Не будем заблуждаться, президент Трамп дал ясно понять, что во время встречи с министром иностранных дел Лавровым и его командой из России заявил, что считает недопустимым вмешательство [России] в наши выборы. То же самое я говорил ранее [в этот же день] министру иностранных дел Лаврову», — утверждал госсекретарь.