Помпео похвалил Тарантино за отказ переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил решение режиссера Квентина Тарантино не переделывать фильм «Однажды в Голливуде» после того, как картину сняли с проката в Китае. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, такое понятие, как свобода слова также входит в перечень неотъемлемых прав человека.

Американский госсекретарь считает, что они «не должны продаваться».

«Я приветствую отказ Квентина Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая», — отметил Помпео.

Как известно, выход ленты «Однажды в Голливуде» в Китае был запланирован на 25 октября.(Газета.Ru)

| 2019-10-19T22:55:04+00:00 20 октября 2019, 03:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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