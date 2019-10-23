Помпео подтвердил вывод сирийских курдов из зоны операции «Источник мира»

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил по телефону главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу вывод сил самообороны сирийских курдов (YPG) из зоны операции «Источник мира» в Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в среду.

«Наш министр провел телефонную беседу с госсекретарем США Майком Помпео. Помпео подтвердил, что военные власти США письменно уведомили наши военные власти о выводе террористов YPG из зоны операции «Источник мира», — сообщил собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось 22 октября в 23:00 по бакинскому времени.