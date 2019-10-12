Помпео поддержал власти Эквадора на фоне протестов в стране

Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку властям Эквадора на фоне протестов в этой стране.
«Соединенные Штаты поддерживают усилия президента (Ленина) Морено и власти Эквадора по внедрению демократических принципов и осуществлению необходимых экономических реформ. Мы в курсе сообщений о причастности внешних игроков к этим демонстрациям и следим за этим», — говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.(РИА Новости)
| 2019-10-12T00:22:17+00:00 12 октября 2019, 06:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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