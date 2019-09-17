Помпео поддержал реформы на Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео созвонился с главной украинского МИД Вадимом Пристайко и заявил ему о поддержке реформ, которые проводят в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя госдепа Моргана Ортагуса.

Как отмечается, американская и украинская стороны поговорили о реформах. Помпео сказал, что полностью их поддерживает и считает важным шагом на пути борьбы с коррупцией и усиления экономики Украины.

Также госсекретарь США поздравил министра с назначением.

Заключая, он сказал, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинской стороны.

| 2019-09-17T22:51:40+00:00 18 сентября 2019, 00:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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