Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники.

Три источника, которые относятся к республиканской партии, утверждают, что Попмео постарается максимально плавно покинуть администрацию.

Отмечается, что нет никаких свидетельств того, обсуждал ли госсекретарь свои планы с Трампом.

При этом ходят слухи, что Помпео решил участвовать в выборах в сенат США от штата Канзас в 2020 году. Сам же он неоднократно заявлял, что не собирается принимать участие в выборах, но не исключает такого поворота событий.(Газета.Ru)