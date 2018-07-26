Помпео ответил на вопросы сенаторов о саммите Трампа и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео в среду дал показания в сенатском Комитете по международным отношениям, сообщает «Голос Америки».

После совместной пресс-конференции лидеров США и России в Хельсинки, республиканцы и демократы расценили поведение Дональда Трампа на ней, как предательство американских интересов, и обвинили президента в слишком примирительном отношении к Путину.

«Пресс-конференция в Хельсинки была печальным днем для нашей страны, и все это знают», – заявил журналистам во вторник республиканский сенатор Боб Коркер, председатель комитета Сената по международным отношениям, который время от времени критикует Трампа.

Сенаторы, обеспокоенные недавним поведением главы Белого дома, ожидали от госсекретаря Помпео детальных ответов на следующие вопросы: давал ли Дональд Трамп секретные обещания Владимиру Путину? Что говорил американский президент своему российскому коллеге на саммите в Хельсинки?

Но получить исчерпывающую информацию законодатели не смогли.

Так, Майк Помпео отказался сообщить детали личной встречи Дональда Трампа с президентом России в Хельсинки на прошлой неделе.

«Президентам позволяется проводить частные встречи, – парировал Помпео выпады некоторых сенаторов, – Я считаю более чем подобающим то, что президент Трамп встретился с Владимиром Путиным».

В то же время, Помпео отметил, что у президента Трампа предельно четкий взгляд на вмешательство властей России в президентские выборы в США в 2016 году.

«У него (у Трампа) есть полное и верное понимание того, что имело место. Я это знаю – я делал ему доклады в течение целого года», – заявил госсекретарь после того, как перечислил те шаги, которые администрация Трампа предприняла, чтобы противостоять действиям Москвы, от введения санкций до отправки военной помощи Украине.

«Соединенные Штаты не признают и не собираются признавать аннексию Крыма, осуществленную Кремлем», – подчеркнул Помпео, добавив, что экономические санкции против Москвы будут действовать «пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины».

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