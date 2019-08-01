Помпео остался доволен решением Камбоджи

Вашингтон приветствуют решение правительства Камбоджи не предоставлять Китаю право совместного использования базы ВМС в Сиамском заливе. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем по итогам министерской встречи США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы приветствуем решение Камбоджи отказать Китаю в использовании базы ВМС», — заявил Помпео. При том он выразил надежду, что другие страны региона последует примеру Пномпеня.