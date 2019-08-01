Помпео остался доволен решением Камбоджи

Вашингтон приветствуют решение правительства Камбоджи не предоставлять Китаю право совместного использования базы ВМС в Сиамском заливе. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем по итогам министерской встречи США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы приветствуем решение Камбоджи отказать Китаю в использовании базы ВМС», — заявил Помпео. При том он выразил надежду, что другие страны региона последует примеру Пномпеня.

| 2019-08-01T15:57:20+00:00 1 августа 2019, 19:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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