Помпео объяснил политику США по Голанским высотам

Риторика США в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил в интервью Sky News.

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Журналист телеканала отметила, что ранее США ввели санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг полуострова. После этого она спросила, не говорит ли намерение Вашингтона по Голанам о «политике двойных стандартов».

«Нет, вовсе нет. Действия президента (Дональда Трампа. — Ред.) по Голанским высотам — это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства. Это так просто», — ответил Помпео.

Позже Член комитета Совфеде Федерального собрания РФ по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского госсекретаря.

«Голанские высоты захвачены вооруженным путем и фактически аннексированы, а Крым вошел в состав России добровольно, на основе волеизъявления граждан. Мы вошли в состав России в соответствии с международными стандартами, в соответствии с правом на самоопределение», — рассказал Цеков.

По его словам, заявление Помпео говорит о том, что у Вашингтона «нет принципов и стандартов».

21 марта Трамп написал в Twitter, что США пора признать Голанские высоты израильскими . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил его за этот шаг.

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», утвердивший суверенитет еврейского государства над Голанами. В том же году Совет Безопасности ООН в резолюции 497 признал аннексию территории незаконной.