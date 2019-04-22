Помпео обсудил с президентом Афганистана наступление «Талибана»

«Он осудил недавнее объявление талибами весеннего наступления и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с движением афганского народа к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, которое положит конец страданиям и разрушениям. Он также выразил разочарование Соединенных Штатов в связи с тем, что запланированный в Дохе в Катаре раунд внутриафганского диалога был отложен», — говорится в сообщении, передает ria.ru.