Помпео обсудил с президентом Афганистана наступление «Талибана»

Госсекретарь США Майк Помпео 20 апреля поговорил по телефону с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в ходе беседы он выразил недовольство наступлением радикального движения «Талибан» и срывом встречи его представителей с делегацией афганских властей и гражданского общества, сообщает госдепартамент США.
«Он осудил недавнее объявление талибами весеннего наступления и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с движением афганского народа к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, которое положит конец страданиям и разрушениям. Он также выразил разочарование Соединенных Штатов в связи с тем, что запланированный в Дохе в Катаре раунд внутриафганского диалога был отложен», — говорится в сообщении, передает ria.ru.