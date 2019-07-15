Помпео обеспокоен воздействием визита Зарифа на общественное мнение в США

Госсекретарь США Майкл Помпео обеспокоен тем, что визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорк может оказать влияние на американское общественное мнение. Такую точку зрения высказал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, слова которого приводит телерадиовещательная корпорация IRIB.

«Помпео показал, что он обеспокоен воздействием на общественное мнение в США, которое может оказать рабочий визит Зарифа», — так Мусави прокомментировал прозвучавшее накануне заявление американского госсекретаря, сообщает ТАСС.

В воскресенье Помпео, комментируя решение о предоставлении Зарифу американской визы для участия в мероприятиях ООН, сказал, что «глава МИД Ирана использует американские свободы для того, чтобы приехать в США и распространять вредоносную пропаганду». «Это человек, поддерживающий режим, который сажает политических диссидентов и ужасно относится к женщинам», — цитирует газета The Washington Post госсекретаря США.

Власти США выдали визу министру иностранных дел Ирана для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). В воскресенье Зариф прибыл в Нью-Йорк.

24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что также в санкционный список планировалось внести и иранского министра иностранных дел Зарифа.